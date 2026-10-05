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Опубликовано 5 октября, 20:32

На борту французского авианосца «Шарль де Голль» произошёл пожар

Авианосец «Шарль де Голль». Обложка © ТАСС / EPA / YANNIS KOLESIDIS

Авианосец «Шарль де Голль». Обложка © ТАСС / EPA / YANNIS KOLESIDIS

Пожар произошёл на атомном авианосце ВМС Франции «Шарль де Голль», который находится на техническом обслуживании в порту Тулона. Пострадавших нет, реакторное оборудование корабля не повреждено, сообщило командование французских ВМС.

Сигнал тревоги сработал 5 октября незадолго до 11:30 в техническом помещении площадью около десяти квадратных метров рядом с авиационным ангаром. Самолётов в нём не было. По предварительной версии, причиной возгорания могли стать работы с использованием газового резака.

Сначала с огнём боролся экипаж, затем к нему присоединились морские пожарные военно-морской базы Тулона. К 12:35 пожар удалось локализовать, а в 13:50 его объявили полностью потушенным.

«Пострадавших нет, и никакого воздействия на ядерные установки корабля не зафиксировано», — говорится в сообщении ВМС Франции, которое приводит Mer et Marine. Расследование причин произошедшего продолжается при участии батальона морских пожарных Марселя.

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Ранее Life.ru писал, что «Шарль де Голль» должен был вернуться с Ближнего Востока во Францию для планового ремонта. Тогда сообщалось, что обслуживание корабля было запланировано заранее и не было связано с его зарубежной миссией.

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Матвей Константинов
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