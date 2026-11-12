В китайском Чжоушане ищут 25-летнего моряка из Приморского края. Игорь пропал вечером 8 ноября, когда возвращался на рыболовецкое судно «Мыс Олюторский». Об этом сообщает SHOT со ссылкой на супругу моряка.

По словам женщины, в день исчезновения Игорь переправился на пароме, чтобы встретиться с другом. Около девяти вечера он приехал на такси к переправе, но та уже была закрыта. Моряк пошёл пешком в сторону города. Он оставался на связи с женой и успел сказать, что у телефона осталось 30% заряда. Вскоре связь прервалась, а его геопозиция перестала обновляться.

Последний раз Игоря зафиксировала камера у переправы, где он вышел из такси. Близкие обратились в генконсульство и местную полицию. Супруга моряка готовит листовки на русском, китайском и английском языках.