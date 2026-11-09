Посольство РФ подтвердило возвращение шести россиян с танкера Unity
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Шестеро российских моряков, которые несколько месяцев не могли покинуть арестованный в Индии танкер Unity, вернулись на родину. Об этом телеканалу RT сообщили в посольстве России.
Оставшиеся моряки смогут сойти на берег после завершения поиска сменного экипажа. Сейчас на судне остаются девять человек — восемь граждан России, в том числе капитан Е.Н. Истягин, и один египтянин. Тендер на привлечение новых специалистов был открыт 4 ноября, однако дата их прибытия на судно пока не определена.
В российском диппредставительстве подчеркнули, что препятствий, связанных с документами или разрешениями на возвращение граждан домой, нет. Генеральное консульство в Калькутте продолжает поддерживать связь с капитаном танкера и администрацией индийского порта Парадип.
Unity находится под арестом с 11 мая 2026 года. Судно под флагом Камеруна прибыло в Индию с российской нефтью, однако оказалось заблокировано из-за финансовых претензий к судовладельцу. Разбирательство по коммерческому спору проходит в Высоком суде штата Одиша.
За месяцы вынужденного пребывания на борту моряки столкнулись с серьёзными бытовыми трудностями. Родственники рассказывали о перебоях с электричеством, неисправностях оборудования, нехватке питьевой воды и проблемах со связью. При этом российские дипломаты добивались репатриации экипажа, а страховая компания помогала обеспечивать судно необходимыми припасами.
Индийские власти ранее подтвердили отсутствие претензий к самим членам экипажа. Главным условием их возвращения остаётся прибытие замены, поскольку арестованный танкер не может находиться без специалистов, отвечающих за его безопасность.
Ранее Life.ru рассказывал, что Индия согласилась отпустить российских моряков с танкера Unity, но потребовала найти им замену. В генконсульстве РФ в Калькутте поясняли, что индийские власти не имеют претензий к экипажу и готовы содействовать возвращению моряков домой. Однако для этого необходимо предварительно направить на арестованное судно новых специалистов.