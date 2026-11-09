Шестеро российских моряков, которые несколько месяцев не могли покинуть арестованный в Индии танкер Unity, вернулись на родину. Об этом телеканалу RT сообщили в посольстве России.

Оставшиеся моряки смогут сойти на берег после завершения поиска сменного экипажа. Сейчас на судне остаются девять человек — восемь граждан России, в том числе капитан Е.Н. Истягин, и один египтянин. Тендер на привлечение новых специалистов был открыт 4 ноября, однако дата их прибытия на судно пока не определена.

В российском диппредставительстве подчеркнули, что препятствий, связанных с документами или разрешениями на возвращение граждан домой, нет. Генеральное консульство в Калькутте продолжает поддерживать связь с капитаном танкера и администрацией индийского порта Парадип.

Unity находится под арестом с 11 мая 2026 года. Судно под флагом Камеруна прибыло в Индию с российской нефтью, однако оказалось заблокировано из-за финансовых претензий к судовладельцу. Разбирательство по коммерческому спору проходит в Высоком суде штата Одиша.

За месяцы вынужденного пребывания на борту моряки столкнулись с серьёзными бытовыми трудностями. Родственники рассказывали о перебоях с электричеством, неисправностях оборудования, нехватке питьевой воды и проблемах со связью. При этом российские дипломаты добивались репатриации экипажа, а страховая компания помогала обеспечивать судно необходимыми припасами.

Индийские власти ранее подтвердили отсутствие претензий к самим членам экипажа. Главным условием их возвращения остаётся прибытие замены, поскольку арестованный танкер не может находиться без специалистов, отвечающих за его безопасность.