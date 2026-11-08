В Оманском заливе спасли 22 моряка с горящего грузового судна
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Сотрудники Национальной гвардии Объединённых Арабских Эмиратов спасли 22 человека с грузового судна, на борту которого вспыхнул пожар в Оманском заливе. Об успешной операции сообщила пресс-служба ведомства в соцсети X.
По данным Нацгвардии, сигнал бедствия поступил непосредственно от экипажа загоревшегося судна. После этого подразделение береговой охраны направило к месту происшествия спасательные группы, которые обнаружили корабль и эвакуировали всех находившихся на борту людей.
Все 22 спасённых моряка являются гражданами арабских государств. Им оказали первую медицинскую помощь, после чего передали соответствующим службам. Состояние каждого из членов экипажа оценивается как стабильное.
В ведомстве отметили оперативность береговой охраны и подчеркнули готовность подразделений реагировать на чрезвычайные ситуации в море.
Ранее Life.ru сообщал, что американские военные нанесли удар по торговому судну в Оманском заливе. По заявлению Центрального командования ВС США, экипаж судна неоднократно проигнорировал предупреждения американских военных и попытался нарушить морскую блокаду Ирана. После этого авиация США применила высокоточные боеприпасы, поразив кормовую часть корабля и лишив его возможности продолжать движение.