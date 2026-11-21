Российское спасательное судно подошло к сухогрузу, атакованному БПЛА
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Экипаж российского сухогруза, атакованного беспилотниками в Финском заливе, остался на борту. Эвакуация моряков не потребовалась, а само судно готовится продолжить движение. Об этом сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.
По словам главы региона, к сухогрузу уже подошло российское спасательное судно. Команда доложила, что ситуация находится под контролем и покидать борт необходимости нет.
Сейчас моряки проводят необходимые работы, после завершения которых планируют возобновить движение по маршруту. Дрозденко также сообщил, что поддерживает рабочий контакт с губернатором Калининградской области Алексеем Беспрозванных.
Ранее Life.ru сообщал об атаке двух БПЛА на российский сухогруз в Финском заливе. В первоначальном сообщении Дрозденко говорилось об эвакуации экипажа, однако позднее губернатор уточнил, что она не понадобилась.