Экипаж российского сухогруза, атакованного беспилотниками в Финском заливе, остался на борту. Эвакуация моряков не потребовалась, а само судно готовится продолжить движение. Об этом сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

По словам главы региона, к сухогрузу уже подошло российское спасательное судно. Команда доложила, что ситуация находится под контролем и покидать борт необходимости нет.

Сейчас моряки проводят необходимые работы, после завершения которых планируют возобновить движение по маршруту. Дрозденко также сообщил, что поддерживает рабочий контакт с губернатором Калининградской области Алексеем Беспрозванных.