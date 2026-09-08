Россию и Китай могут связать новой железной дорогой через Алтай

Российские власти изучают проект Трансалтайской железнодорожной магистрали, которая может напрямую связать Сибирь с Китаем через Алтай. Один из вариантов предусматривает выход к китайской границе на участке длиной 55 километров. Об этом сообщила газета «Коммерсант».

Проект предполагает создание железнодорожного входа в КНР через территорию, где Республика Алтай граничит с Синьцзян-Уйгурским автономным районом. Этот участок находится между Казахстаном и Монголией. Инициативу рассматривают во исполнение поручения президента РФ от 27 июля о проработке нового Среднего транспортного коридора. Предполагается, что магистраль сможет конкурировать с Транскаспийским международным транспортным маршрутом и стать дополнительным вариантом доставки грузов между Европой и Азией в обход южных морских путей.

Сейчас специалисты изучают четыре возможные схемы прокладки железной дороги. Китайская станция Авэйтань во всех случаях остаётся конечной точкой, тогда как отправной могут сделать Бийск, Таштагол Западно-Сибирской железной дороги или Абазу Красноярской железной дороги. Для Бийска предусмотрено два варианта маршрута. Общая длина будущей магистрали в зависимости от выбранной схемы составит от 825 до 1123 километров. При этом 228 километров путей должны пройти по территории Китая.

Отдельно предстоит оценить экологические ограничения, связанные с реализацией проекта. Минтранс предлагает поручить эту работу Минприроды, а также обсудить целесообразность строительства с профильными ведомствами и в рамках российско-китайской транспортной подкомиссии. Только после такой проработки может быть принято решение о подготовке предтехнико-экономического обоснования для разных вариантов трассировки. При этом конкретных сроков реализации проекта и его стоимости пока нет.

Напомним, что 7 сентября Михаил Мишустин и председатель кабинета министров КНДР Пак Тхэ Сон по видеосвязи дали старт движению по новому автомобильному мосту через реку Туманную. Перед этим главы правительств заслушали доклад строителей о готовности объекта и совместно разрешили ввести переправу в эксплуатацию.