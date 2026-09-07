Турпоток вырастет, но не сейчас: когда поедут автобусы по новому мосту между Россией и КНДР

Открытие автомобильного моста между Россией и КНДР увеличит туристический поток, однако автобусное сообщение запустят только в следующем году, заявила «Газете.Ru» генеральный директор туроператора «Восток Интур», эксперт Российского союза туриндустрии Инна Мухина.

«Сегодня поехали грузовики. Автобусы планируются в следующем году. Турпоток возрастёт, сомнений нет. И, конечно, мы надеемся на взаимный поток. Сейчас пока корейцы не могут путешествовать в качестве туристов, а только делегации, обмен культурный, спортивный», — сказала она.