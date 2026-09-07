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Регион
Опубликовано 7 сентября, 09:51

Турпоток вырастет, но не сейчас: когда поедут автобусы по новому мосту между Россией и КНДР

В РСТ заявили, что туристов из КНДР пока не пустят через мост в Россию

Обложка © ТАСС / Юрий Смитюк

Обложка © ТАСС / Юрий Смитюк

Открытие автомобильного моста между Россией и КНДР увеличит туристический поток, однако автобусное сообщение запустят только в следующем году, заявила «Газете.Ru» генеральный директор туроператора «Восток Интур», эксперт Российского союза туриндустрии Инна Мухина.

«Сегодня поехали грузовики. Автобусы планируются в следующем году. Турпоток возрастёт, сомнений нет. И, конечно, мы надеемся на взаимный поток. Сейчас пока корейцы не могут путешествовать в качестве туристов, а только делегации, обмен культурный, спортивный», — сказала она.

Мухина также выразила уверенность, что открытие моста укрепит дружбу между странами.

Строительство нового моста на границе с КНДР почти завершено, заявил Хуснуллин
Строительство нового моста на границе с КНДР почти завершено, заявил Хуснуллин

Напомним, 7 сентября премьер-министры России и КНДР Михаил Мишустин и Пак Тхэ Сон по видеосвязи официально запустили автомобильный мост через реку Туманную, заслушав доклад строителей и дистанционно дав разрешение на ввод в эксплуатацию. Мост назван именем Якова Новиченко. Соглашение о его строительстве было заключено в 2024 году, работы начались в апреле 2025-го и завершились за полтора года.

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Анастасия Никонорова
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