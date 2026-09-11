Рост профицита КНР вызвал риск нового «китайского шока» в мировой торговле
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Рост торгового профицита Китая указывает на возможное начало нового «китайского шока». Такая ситуация способна заметно повлиять на мировую экономику. Об этом написал колумнист Financial Times Райан Авент.
«Мы оказались в эпицентре того, что принято называть «китайским шоком 2.0»: это новый всплеск торгового профицита Китая в отношениях с остальным миром», — говорится в публикации.
По мнению Авента, последствия первого «китайского шока» до сих пор заметны в экономике США. Китай не провёл ожидаемую от него перестройку экономической модели, которая должна была снизить зависимость страны от экспорта.
Во время первого торгового шока китайские поставки в США резко выросли, тогда как экспорт американских товаров в Китай увеличивался гораздо медленнее. В результате отдельные отрасли промышленности США серьёзно пострадали. При этом с 2007 по 2019 год доля чистого экспорта в ВВП Китая сократилась с 9% до менее 1%.
Авент связывает новый виток проблемы с сохраняющимся слабым внутренним спросом в Китае. После обвала рынка недвижимости около шести лет назад потребительская активность внутри страны остаётся на прежнем уровне. Это ударило по одной из главных опор китайской экономики и привело к значительным потерям благосостояния домохозяйств.
Как писал Life.ru, эксперты предупреждают о приближении китайской экономики к кризису перепроизводства. Это ситуация, при которой дальнейший рост производства и экспорта столкнётся с ограниченным спросом на мировом рынке. В 2025 году торговый профицит КНР достиг почти $1,2 трлн. Сейчас на Китай приходится около 30% мирового промышленного производства, а к 2030 году этот показатель может вырасти до 45%.
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