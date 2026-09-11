Рост профицита КНР вызвал риск нового «китайского шока» в мировой торговле

Рост торгового профицита Китая указывает на возможное начало нового «китайского шока». Такая ситуация способна заметно повлиять на мировую экономику. Об этом написал колумнист Financial Times Райан Авент.

«Мы оказались в эпицентре того, что принято называть «китайским шоком 2.0»: это новый всплеск торгового профицита Китая в отношениях с остальным миром», — говорится в публикации.

По мнению Авента, последствия первого «китайского шока» до сих пор заметны в экономике США. Китай не провёл ожидаемую от него перестройку экономической модели, которая должна была снизить зависимость страны от экспорта.

Во время первого торгового шока китайские поставки в США резко выросли, тогда как экспорт американских товаров в Китай увеличивался гораздо медленнее. В результате отдельные отрасли промышленности США серьёзно пострадали. При этом с 2007 по 2019 год доля чистого экспорта в ВВП Китая сократилась с 9% до менее 1%.

Авент связывает новый виток проблемы с сохраняющимся слабым внутренним спросом в Китае. После обвала рынка недвижимости около шести лет назад потребительская активность внутри страны остаётся на прежнем уровне. Это ударило по одной из главных опор китайской экономики и привело к значительным потерям благосостояния домохозяйств.

Как писал Life.ru, эксперты предупреждают о приближении китайской экономики к кризису перепроизводства. Это ситуация, при которой дальнейший рост производства и экспорта столкнётся с ограниченным спросом на мировом рынке. В 2025 году торговый профицит КНР достиг почти $1,2 трлн. Сейчас на Китай приходится около 30% мирового промышленного производства, а к 2030 году этот показатель может вырасти до 45%.