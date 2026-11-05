На Ростовской ТЭЦ-2 завершили оперативные переключения оборудования, которые потребовались из-за понижения температуры воздуха. Сейчас теплоэлектроцентраль работает в штатном режиме, а подача теплоносителя осуществляется без отклонений.

Как сообщили в администрации Ростова-на-Дону со ссылкой на пресс-службу ООО «ЛУКОЙЛ-Ростовэнерго», специалисты корректировали параметры работы станции в ночь на 5 ноября. Все необходимые операции завершены, никаких сбоев на объекте нет.

В энергокомпании подчеркнули, что изменения были связаны исключительно с похолоданием. Сведения о некой аварии на ТЭЦ не соответствуют действительности.

«В настоящее время работы завершены, подача теплоносителя осуществляется в штатном режиме», — говорится в сообщении мэрии.

Ростовская ТЭЦ-2 является крупнейшим источником тепловой энергии в городе. Она обеспечивает до 70% потребностей Ростова-на-Дону в отоплении и горячей воде. Электрическая мощность станции составляет 200 МВт. Объект задействован в базовой и полупиковой частях графика нагрузки региональной энергосистемы, компенсируя дисбаланс между Новочеркасской ГРЭС и распределённой генерацией.