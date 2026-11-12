Работодатель нарушает трудовые права сотрудника, если запрещает ему садиться в течение всего рабочего дня. Такую позицию Роструд изложил в ответе на запрос депутата Госдумы Бориса Чернышова. Документ за подписью главы ведомства Михаила Иванкова есть в распоряжении Life.ru.

«Полагаем, что введение работодателем полного запрета на работу „сидя“ является нарушением трудовых прав работника», — говорится в ответе Роструда.

В ведомстве пояснили, что трудовое законодательство не предписывает обязательную рабочую позу для конкретных должностей или отраслей. При этом требования к безопасному рабочему месту предусматривают возможность менять позу. Если сотрудник выполняет большую часть работы стоя, работодатель должен дать ему возможность сесть, в том числе оборудовать место для сидения.

Сотрудники, которым запрещают менять позу в течение смены, могут обратиться в государственную инспекцию труда по месту нахождения работодателя. Инспекторы вправе выдать обязательное предписание об устранении нарушения. Роструд также сообщил, что подготовит памятку для работников и работодателей и разместит её на портале «Онлайнинспекция.рф».

Ранее Чернышов попросил Роструд оценить запреты, которые не связаны с характером работы или требованиями безопасности. Депутат обратил внимание, что продавцов, кассиров и сотрудников общепита нередко заставляют проводить всю смену на ногах, объясняя это заботой о клиентах.