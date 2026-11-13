Международный русскоязычный телеканал RTVI расширил географию вещания, запустив трансляцию через турецкие спутники Türksat 6A и Türksat 3A. Теперь сигнал охватывает более 50 стран Европы, Ближнего Востока, Северной Африки и части Южной Азии. Об этом сообщили в пресс-службе медиагруппы.

Новые спутники обеспечивают трансляцию через два основных луча — Западный (West Beam) и Восточный (East Beam). Зона покрытия простирается от Марокко до Египта, охватывает Турцию, европейские государства и ряд азиатских направлений. Расширение вещания позволит телеканалу укрепить присутствие на Евразийском континенте и привлечь новую зарубежную аудиторию.

Особое внимание RTVI уделяет русскоязычным зрителям, живущим за пределами России или путешествующим по миру. В компании рассчитывают сделать программы доступнее для туристов из РФ и стран СНГ, в том числе посещающих Турцию, Египет, Таиланд и Шри-Ланку. При этом медиагруппа развивает не только спутниковую трансляцию, но и другие способы распространения контента.

В эфире спутниковой версии RTVI продолжат выходить международные и региональные новости из России, США, Европы, Центральной Азии и постсоветских государств. Зрителям также предложат документальные фильмы, развлекательные и познавательные программы собственного производства.

Ранее телеканал использовал для вещания спутник Hotbird 13, сигнал которого распространялся на Европу, Ближний Восток и Северную Африку. Кроме того, в сентябре RTVI анонсировал появление на европейской FAST-платформе WedoTV. Эта модель позволяет смотреть телеканалы бесплатно за счёт показа рекламы вместо оформления платной подписки.

Новый запуск стал частью международной стратегии медиагруппы, которая сочетает традиционное спутниковое и кабельное телевидение с цифровыми платформами. В 2025 году RTVI начал развивать вещание по модели FAST из США, чтобы сделать русскоязычные программы доступными аудитории в разных странах без обязательной подписки у операторов платного ТВ.