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Опубликовано 24 октября, 05:26

Рубио призвал жителей Кубы к тайному сотрудничеству с ЦРУ

Обложка © whitehouse.gov

Обложка © whitehouse.gov

Госсекретарь США Марко Рубио призвал жителей Кубы к тайному сотрудничеству с ЦРУ ради политических перемен в стране. Соответствующее обращение дипломат опубликовал в соцсети X.

«Для тех, кто стремится к позитивным изменениям на Кубе, сейчас самое время», — написал Рубио.

Шеф Госдепа упомянул невыполненные обещания властей, коррупцию и привилегированное положение небольшой группы людей. По его мнению, кубинцы, недовольные положением дел в стране, могут добиться желаемых перемен посредством конфиденциального взаимодействия с американской разведкой.

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Ранее Life.ru сообщал, что президент США Дональд Трамп допустил отправку американских военных кораблей к берегам Кубы после завершения конфликта с Ираном. Выступая перед сторонниками, хозяин Белого дома заявил, что Вашингтон намерен «заняться Кубой», а для дальнейшего урегулирования может направить на остров госсекретаря.

Больше новостей об отношениях США и Кубы, а также международной политике читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Александр Блинов
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