Госсекретарь США Марко Рубио призвал жителей Кубы к тайному сотрудничеству с ЦРУ ради политических перемен в стране. Соответствующее обращение дипломат опубликовал в соцсети X.

«Для тех, кто стремится к позитивным изменениям на Кубе, сейчас самое время», — написал Рубио.

Шеф Госдепа упомянул невыполненные обещания властей, коррупцию и привилегированное положение небольшой группы людей. По его мнению, кубинцы, недовольные положением дел в стране, могут добиться желаемых перемен посредством конфиденциального взаимодействия с американской разведкой.

Ранее Life.ru сообщал, что президент США Дональд Трамп допустил отправку американских военных кораблей к берегам Кубы после завершения конфликта с Ираном. Выступая перед сторонниками, хозяин Белого дома заявил, что Вашингтон намерен «заняться Кубой», а для дальнейшего урегулирования может направить на остров госсекретаря.