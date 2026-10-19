Рубио: США научат тысячи специалистов работать с технологиями в Центральной Азии

Соединённые Штаты намерены подготовить тысячи молодых специалистов для работы с передовыми американскими технологиями в странах Центральной Азии. О планах Вашингтона объявил госсекретарь США Марко Рубио на встрече с представителями государств региона в Самарканде.

«Мы намерены подготовить тысячи молодых специалистов для использования и поддержки передовых американских технологий в растущих технологических секторах Центральной Азии», — сказал глава Госдепа.

По словам Рубио, США также собираются расширять экономическое сотрудничество с государствами региона. В частности, Вашингтон намерен содействовать прямому диалогу между представителями бизнеса, чтобы увеличить взаимную торговлю и привлечь новые инвестиции.

Соответствующие инициативы обсуждаются в рамках встречи C5+1, которая проходит 19 октября в Узбекистане. Формат объединяет Соединённые Штаты и пять центральноазиатских республик — Казахстан, Киргизию, Таджикистан, Туркмению и Узбекистан. Одной из тем переговоров стало развитие технологического сектора и сотрудничество в сфере критически важных полезных ископаемых.

Ранее Life.ru сообщал о прибытии Марко Рубио с супругой в Самарканд 18 октября. Американского дипломата встретил министр иностранных дел Узбекистана Бахтиёр Саидов. Помимо переговоров с главами внешнеполитических ведомств региона, в программу визита вошло второе заседание американо-узбекского делового и инвестиционного совета. Вместе с госсекретарём в страну прибыли более 200 представителей американского бизнеса. Особое внимание стороны намерены уделить расширению торговых связей и доступу к минеральным ресурсам.