Госсекретарь США Рубио прибыл с супругой в Самарканд

Государственный секретарь США Марко Рубио прибыл в Самарканд вместе с супругой Джанетт. В понедельник, 19 октября, американский дипломат примет участие в переговорах с представителями пяти стран Центральной Азии. О приезде главы Госдепа сообщил министр иностранных дел Узбекистана Бахтиёр Саидов.

Главным событием визита станет встреча в формате C5+1, объединяющем США и пять государств Центральной Азии: Узбекистан, Казахстан, Киргизию, Таджикистан и Туркменистан. В Самарканде также запланировано второе заседание американо-узбекского делового и инвестиционного совета.

По словам Саидова, предстоящие переговоры позволят обсудить новые практические инициативы в рамках стратегического партнёрства Вашингтона и Ташкента. Ещё одной темой станет определение приоритетов сотрудничества США со всем центральноазиатским регионом.

Визит Рубио проходит на фоне стремления Вашингтона расширить экономические связи с Центральной Азией. Американскую делегацию сопровождают более 200 представителей бизнеса, а среди направлений сотрудничества особое внимание уделяется торговле и доступу к редкоземельным ресурсам.