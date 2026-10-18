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Регион
Опубликовано 18 октября, 21:01

Госсекретарь США Рубио прибыл с супругой в Самарканд

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Daniel Hernandez-Salazar

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Daniel Hernandez-Salazar

Государственный секретарь США Марко Рубио прибыл в Самарканд вместе с супругой Джанетт. В понедельник, 19 октября, американский дипломат примет участие в переговорах с представителями пяти стран Центральной Азии. О приезде главы Госдепа сообщил министр иностранных дел Узбекистана Бахтиёр Саидов.

Главным событием визита станет встреча в формате C5+1, объединяющем США и пять государств Центральной Азии: Узбекистан, Казахстан, Киргизию, Таджикистан и Туркменистан. В Самарканде также запланировано второе заседание американо-узбекского делового и инвестиционного совета.

По словам Саидова, предстоящие переговоры позволят обсудить новые практические инициативы в рамках стратегического партнёрства Вашингтона и Ташкента. Ещё одной темой станет определение приоритетов сотрудничества США со всем центральноазиатским регионом.

Визит Рубио проходит на фоне стремления Вашингтона расширить экономические связи с Центральной Азией. Американскую делегацию сопровождают более 200 представителей бизнеса, а среди направлений сотрудничества особое внимание уделяется торговле и доступу к редкоземельным ресурсам.

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Ранее Марко Рубио заявил, что США пока не предоставили Украине доступ к военной спутниковой системе Starshield для нанесения дальнобойных ударов по территории России. По словам дипломата, Киев обращался к Вашингтону с соответствующей просьбой, однако окончательного решения американская сторона ещё не приняла.

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Юрий Лысенко
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