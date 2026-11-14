Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын не стремится к территориальным завоеваниям, а главной целью считает сохранение собственного государства. Такое мнение высказал госсекретарь США Марко Рубио, выступая на съезде юристов Федералистского общества в Вашингтоне. По его словам, Пхеньян не планирует нападать на Японию или Китай.

«Он не заинтересован в том, чтобы завоевать Японию. Он просто хочет, чтобы его государственность сохранилась. Я не оправдываю ужасные вещи, которые там происходили. Я просто говорю, что он не экспансионист. Он не стремится вторгнуться в Японию или вторгнуться в Китай», — заявил глава американской дипломатии.

Заявление прозвучало на фоне сохраняющейся неопределённости вокруг возможного возобновления прямых переговоров Вашингтона и Пхеньяна. Американская администрация ранее неоднократно давала понять, что президент Дональд Трамп готов вернуться к личному диалогу с северокорейским лидером.

Сам Рубио прежде подтверждал готовность главы Белого дома провести встречу с Ким Чен Ыном, если Пхеньян проявит заинтересованность в обсуждении вопросов, важных для США и их союзников. Однако конкретные переговоры на высшем уровне пока не назначены.

Ранее Life.ru рассказывал о заявлении Марко Рубио относительно возможной встречи Дональда Трампа с Ким Чен Ыном. Госсекретарь США подчеркнул, что Вашингтон открыт к переговорам, однако пока не располагает конкретными договорённостями с Пхеньяном. Во время первого президентского срока Трамп трижды встречался с северокорейским лидером в 2018 и 2019 годах.