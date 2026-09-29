Руферам из России грозит запрет на выезд из США до приговора за подъём на Эмпайр

Российским руферам Ангелине Николау и Ивану Биркусу (Кузнецову), которых обвиняют после подъёма на шпиль Эмпайр-стейт-билдинг в Нью-Йорке, могут ограничить выезд из США до окончания уголовного процесса. Об этом сообщил главный юрист и управляющий партнёр калифорнийской юридической фирмы Крис Инграм.

«При наличии уголовного производства лицо, как правило, сначала оказывается в ведении органов юстиции. Условия освобождения под залог, необходимость сдать паспорт и обязательство являться по вызову, могут послужить препятствием для выезда из страны», — приводит слова юриста РИА «Новости».

По словам Инграма, участники уголовных дел должны соблюдать установленные судом условия освобождения. В их числе — явка по вызову суда и возможная сдача паспорта. Такие требования способны фактически не позволить обвиняемым покинуть США до окончания разбирательства.

Адвокат также пояснил, что депортация за совершение преступления требует обвинительного приговора. Поэтому до решения суда такой вариант маловероятен.

Инцидент произошёл 1 июля. Биркус и Николау без разрешения поднялись на шпиль Эмпайр-стейт-билдинг в Нью-Йорке. На вершине небоскрёба мужчина сделал девушке предложение. После задержания полиция предъявила им обвинения по нескольким статьям. В их числе — незаконное проникновение с преступным умыслом, угроза безопасности, порча имущества, нарушение местных законов, хранение отмычек, нахождение на чужой территории без разрешения и нарушение общественного порядка.