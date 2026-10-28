Руками не трогать: Белая акула чуть не перекусила излишне дружелюбной американкой — видео

В американском штате Джорджия женщина едва не попала в пасть большой белой акулы, решив погладить хищницу прямо с борта лодки. Стоило ей протянуть руку, как рыба резко забилась в воде и сделала выпад в её сторону. Опасный момент попал на видео, опубликованное FOX Weather.

Акула попыталась откусить руку излишне дружелюбной женщине. Видео © X / Fox Weather

Инцидент произошёл у острова Тайби во время экспедиции некоммерческой организации Knot Lucky Fishing. Её участники помогают учёным отлавливать и метить белых акул, чтобы отслеживать их перемещения в океане.

Одна из участниц программы по имени Джен решила прикоснуться к пойманной хищнице. На кадрах видно, как женщина наклоняется за борт и кладёт ладонь на тело акулы. Однако животное неожиданно начинает сопротивляться и резко разворачивается в её сторону.

Основатель организации Джимми Армел заверил, что реальной опасности для женщины не было. По его словам, экипаж всё время контролировал акулу и был готов отреагировать на её движения. В результате происшествия никто не пострадал.

Knot Lucky Fishing организует бесплатные рыболовные экспедиции для ветеранов, действующих военнослужащих США и членов их семей. Одновременно участники помогают исследователям собирать данные о миграции морских хищников. Каждой помеченной акуле присваивают имя погибшего военнослужащего.

По словам Армела, организация уже установила метки на десяти белых акулах. Однако хищницу, которая едва не укусила участницу экспедиции, решили отпустить без метки. От дальнейших манипуляций отказались ради безопасности людей и самого животного.