«Она мне подмигнула»: Сёрфер из Австралии рассказал жуткие детали схватки с акулой

Австралийский серфер Мел Исмаил рассказал о нападении акулы, в результате которого лишился правой ноги ниже колена. По словам мужчины, перед тем как откусить конечность, хищница якобы подмигнула ему.

Нападение произошло в середине сентября у побережья Западной Австралии. Исмаил сначала решил, что в него врезался дельфин, однако затем почувствовал, как неизвестное животное схватило его за ногу и потащило под воду.

Во время борьбы серфер увидел глаз акулы и попытался ударить её пальцем.

«Я лично считаю, что она подмигнула мне, а затем откусила мою ногу», — рассказал Исмаил австралийскому телеканалу ABC.

Несмотря на тяжёлую травму, мужчина сумел поймать волну и приблизиться к берегу примерно на 20 метров. Там он подал сигнал о помощи находившемуся на пляже человеку, после чего ему вызвали скорую.

Исмаил работает пожарным. Перед нападением он заметил неподалёку стаю дельфинов.

Расследование инцидента пока продолжается, а вид напавшей акулы не установлен. Сам серфер заявил, что после восстановления намерен снова зайти в воду.