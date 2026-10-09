«Она мне подмигнула»: Сёрфер из Австралии рассказал жуткие детали схватки с акулой
Австралийский сёрфер Исмаил: Акула подмигнула перед тем, как откусить ногу
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Австралийский серфер Мел Исмаил рассказал о нападении акулы, в результате которого лишился правой ноги ниже колена. По словам мужчины, перед тем как откусить конечность, хищница якобы подмигнула ему.
Нападение произошло в середине сентября у побережья Западной Австралии. Исмаил сначала решил, что в него врезался дельфин, однако затем почувствовал, как неизвестное животное схватило его за ногу и потащило под воду.
Во время борьбы серфер увидел глаз акулы и попытался ударить её пальцем.
«Я лично считаю, что она подмигнула мне, а затем откусила мою ногу», — рассказал Исмаил австралийскому телеканалу ABC.
Несмотря на тяжёлую травму, мужчина сумел поймать волну и приблизиться к берегу примерно на 20 метров. Там он подал сигнал о помощи находившемуся на пляже человеку, после чего ему вызвали скорую.
Исмаил работает пожарным. Перед нападением он заметил неподалёку стаю дельфинов.
Расследование инцидента пока продолжается, а вид напавшей акулы не установлен. Сам серфер заявил, что после восстановления намерен снова зайти в воду.
В 2026 году нападения акул в Австралии уже приводили к смертельным случаям. В мае Life.ru сообщал, что у берегов острова Роттнест мужчина получил тяжёлые травмы после атаки пятиметровой белой акулы и умер после эвакуации в больницу. Опасные встречи с хищниками происходили и у западного побережья страны. Life.ru ранее писал о 12-летнем серфере, которого акула укусила за ногу во время занятия на пляже Кейп-Бёрни в Западной Австралии. Мальчик смог отбиться от хищницы и самостоятельно добраться до берега. Подобные истории уже случались и со взрослыми серферами. В одном из материалов Life.ru рассказывалось о 23-летнем серфере, потерявшем ногу после нападения акулы, но впоследствии вернувшемся к занятиям на воде.
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