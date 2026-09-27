Окружили со всех сторон: Дайверы в Приморье встретились с целой стаей акул
Блогер Рудась снял десятки акул у острова Стенина под Владивостоком
Блогер Рудась снял десятки акул у острова Стенина под Владивостоком. Обложка © Telegram / Dmitriy Rudas (Дмитрий Рудась)
Несколько десятков акул окружили ныряльщиков во время погружения у острова Стенина в Приморье. Впечатляющие подводные кадры опубликовал блогер Дмитрий Рудась.
Встреча произошла во время пятничного погружения. На видео морские хищники кружат в воде неподалёку от людей.
Блогер Рудась снял десятки акул у острова Стенина под Владивостоком. Видео © Telegram / Dmitriy Rudas (Дмитрий Рудась)
«Нам удалось наблюдать вот такую откровенно волнительную картину!» — поделился впечатлениями Рудась.
Остров Стенина расположен в заливе Петра Великого южнее Владивостока и входит в архипелаг Римского-Корсакова. Точный вид попавших на видео акул пока не установлен.
Ранее Life.ru рассказывал об акуле, которую в сентябре обнаружили выбросившейся на берег возле села Амгу в Приморье. Специалисты тогда отмечали, что по одному видео достоверно определить вид животного невозможно. Летом Life.ru также писал сразу о четырёх встречах с акулами у берегов края за двое суток.
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