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Опубликовано 27 сентября, 10:03

Окружили со всех сторон: Дайверы в Приморье встретились с целой стаей акул

Блогер Рудась снял десятки акул у острова Стенина под Владивостоком

Блогер Рудась снял десятки акул у острова Стенина под Владивостоком. Обложка © Telegram / Dmitriy Rudas (Дмитрий Рудась)

Блогер Рудась снял десятки акул у острова Стенина под Владивостоком. Обложка © Telegram / Dmitriy Rudas (Дмитрий Рудась)

Несколько десятков акул окружили ныряльщиков во время погружения у острова Стенина в Приморье. Впечатляющие подводные кадры опубликовал блогер Дмитрий Рудась.

Встреча произошла во время пятничного погружения. На видео морские хищники кружат в воде неподалёку от людей.

Блогер Рудась снял десятки акул у острова Стенина под Владивостоком. Видео © Telegram / Dmitriy Rudas (Дмитрий Рудась)

«Нам удалось наблюдать вот такую откровенно волнительную картину!» — поделился впечатлениями Рудась.

Остров Стенина расположен в заливе Петра Великого южнее Владивостока и входит в архипелаг Римского-Корсакова. Точный вид попавших на видео акул пока не установлен.

У побережья Владивостока заметили акулу длиной около 2,5 метра
У побережья Владивостока заметили акулу длиной около 2,5 метра

Ранее Life.ru рассказывал об акуле, которую в сентябре обнаружили выбросившейся на берег возле села Амгу в Приморье. Специалисты тогда отмечали, что по одному видео достоверно определить вид животного невозможно. Летом Life.ru также писал сразу о четырёх встречах с акулами у берегов края за двое суток.

Больше новостей о животных, морской природе и необычных явлениях — в разделе «Экология» на Life.ru.

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Милена Скрипальщикова
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