Окружили со всех сторон: Дайверы в Приморье встретились с целой стаей акул

Несколько десятков акул окружили ныряльщиков во время погружения у острова Стенина в Приморье. Впечатляющие подводные кадры опубликовал блогер Дмитрий Рудась.

Встреча произошла во время пятничного погружения. На видео морские хищники кружат в воде неподалёку от людей.

Блогер Рудась снял десятки акул у острова Стенина под Владивостоком. Видео © Telegram / Dmitriy Rudas (Дмитрий Рудась)

«Нам удалось наблюдать вот такую откровенно волнительную картину!» — поделился впечатлениями Рудась.

Остров Стенина расположен в заливе Петра Великого южнее Владивостока и входит в архипелаг Римского-Корсакова. Точный вид попавших на видео акул пока не установлен.