Акула выбросилась на берег в Приморье и стала местной «достопримечательностью»

Жители Приморья во время прогулки по побережью в районе села Амгу обнаружили лежащую на песке акулу. Видео с необычной находкой оказалось в распоряжении ресурса Svodka25. На кадрах видно крупную неподвижную рыбу у самой береговой линии. Автор ролика подходит к акуле вплотную и рассматривает её.

По словам девушки, морская хищница находится на этом месте уже не первый день. «Я думаю, ей уже дня два или три, она здесь лежит», — говорит очевидец за кадром.

Видео © Svodka25

Точный вид акулы по видеозаписи определить нельзя. Специалисты ТИНРО ранее подчёркивали, что для достоверной идентификации подобных находок необходимо осмотреть тело, зубы и плавники животного. В российских водах Японского моря чаще всего встречаются катран и тихоокеанская сельдевая акула.

В этом году акул у побережья Приморья замечали неоднократно. Учёные объясняли их появление в том числе подходом кормовой рыбы: вслед за крупными скоплениями тунца и другой добычи хищники могут заходить ближе к приморскому побережью.

Ранее Life.ru рассказывал о другой акуле, выбросившейся на берег в Приморье. Тогда местный житель обнаружил, что животное ещё дышит, и помог вернуть его в море.