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Опубликовано 9 сентября, 15:54

Руководителей «Дождя»* Синдееву** и Тена заочно арестовали в Москве

Наталья Сиднеева* и Марк Тен*. Обложка © РИА Новости / Екатерина Чеснокова, © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ marc_ten

Наталья Сиднеева* и Марк Тен*. Обложка © РИА Новости / Екатерина Чеснокова, © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ marc_ten

Пресненский районный суд Москвы заочно арестовал председателя совета директоров телеканала «Дождь»* Наталью Синдееву** и гендиректора Марка Тена. Об этом сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.

Обоим избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца. Срок будет исчисляться с момента их фактического задержания в России либо передачи российским правоохранительным органам в случае экстрадиции или депортации.

Синдеева** и Тен проходят по уголовному делу, связанному с деятельностью организации, признанной нежелательной в России. Другие подробности в сообщении суда не приводятся.

Журналиста-иноагента Фишмана** заочно арестовали на два месяца
Журналиста-иноагента Фишмана** заочно арестовали на два месяца

В августе стало известно, что против Синдеевой** и Тена возбудили уголовное дело об организации деятельности нежелательной организации. Производство было начато по части 3 статьи 284.1 УК РФ.

* СМИ внесено Минюстом России в реестр иностранных агентов.

** Внесена Минюстом России в реестр иностранных агентов.

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Наталья Демьянова
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