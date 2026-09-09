Руководителей «Дождя»* Синдееву** и Тена заочно арестовали в Москве

Пресненский районный суд Москвы заочно арестовал председателя совета директоров телеканала «Дождь»* Наталью Синдееву** и гендиректора Марка Тена. Об этом сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.

Обоим избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца. Срок будет исчисляться с момента их фактического задержания в России либо передачи российским правоохранительным органам в случае экстрадиции или депортации.

Синдеева** и Тен проходят по уголовному делу, связанному с деятельностью организации, признанной нежелательной в России. Другие подробности в сообщении суда не приводятся.

В августе стало известно, что против Синдеевой** и Тена возбудили уголовное дело об организации деятельности нежелательной организации. Производство было начато по части 3 статьи 284.1 УК РФ.

* СМИ внесено Минюстом России в реестр иностранных агентов. ** Внесена Минюстом России в реестр иностранных агентов.