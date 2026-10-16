Русский аналог регби добился признания спустя 12 лет: килу включат в реестр национальных видов спорта

Русскую народную игру килу официально признают национальным видом спорта после 12 лет ожидания. Профильная комиссия Минспорта рекомендовала включить её во Всероссийский реестр видов спорта. Об этом сообщил министр спорта РФ Михаил Дегтярёв в своём Telegram-канале.

По словам главы ведомства, в ближайшее время он подпишет соответствующий приказ и направит его в Минюст для государственной регистрации. Таким образом, старинная русская игра получит официальный спортивный статус.

Кила представляет собой командную контактную игру с мячом, напоминающую регби. Её история восходит к русским народным состязаниям XIX века. Главная задача участников — доставить мяч в «город» соперника. При этом на земле его можно разыгрывать ногами, а в воздухе разрешается ловить руками и нести к цели.

«Двенадцать лет кила шла к признанию национальным видом спорта», — отметил Дегтярёв. Он рассказал, что в этом году президент Федерации килы России Дмитрий Черняк представил ему проект, популярность которого продолжает расти.

Сегодня федерация объединяет 19 региональных отделений и более 30 действующих команд, а сама игра представлена в 53 регионах страны. За время развития этого направления организовано свыше 730 турниров, мастер-классов и семинаров.

Один из первых официальных турниров по киле планируют провести непосредственно на спортивном поле Министерства спорта России. Точную дату соревнований пока не объявили.

Ранее Life.ru рассказывал, что в России официально признали национальным видом спорта русскую тройку. В апреле 2026 года Дегтярёв сообщил об этом на форуме по этноспорту в Турции. Министр подчеркнул, что развитие традиционных дисциплин помогает сохранять культурное наследие страны. Он также напомнил о русской лапте, история которой насчитывает более 700 лет.