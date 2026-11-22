Русский дом в Риме принял кинофестиваль после отказа кинотеатра «Барберини»
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Первый Фестиваль российского кино в Риме начал работу в Русском доме. Организаторы сменили площадку после того, как кинотеатр «Барберини» отказался предоставить залы. Трёхдневный смотр продлится до 23 ноября. Его проводит «Роскино» при поддержке Минкультуры России и российского посольства.
На открытии посол России в Италии Алексей Парамонов рассказал, что итальянские власти заранее знали о фестивале и не возражали против его проведения. С компанией, которая управляет кинотеатром, организаторы заключили договоры.
«Однако за несколько дней до открытия нашлись те, кто весьма настойчиво рекомендовал кинотеатру пересмотреть свои планы. Судя по дальнейшему развитию событий, к этим рекомендациям прислушались», — приводит слова дипломата ТАСС.
Парамонов напомнил, что Россия и Италия много лет сотрудничали в кинематографе. Итальянские артисты приезжали на фестивали в СССР, а кинематографисты двух стран создавали совместные картины. По оценке посла, в последние годы итальянские власти практически прекратили это сотрудничество.
«Тем не менее, создавать препятствия на пути культуры так же контрпродуктивно и бессмысленно, как пытаться остановить время или повернуть его вспять», — заявил он.
Посол добавил, что дипмиссия и Русский дом продолжают знакомить зрителей с российской культурой, доступ к которой, по его словам, ограничивает санкционная политика Евросоюза.
Ранее Life.ru сообщал о возвращении в Москву сотрудников закрытого Русского дома в Берлине. О решении расторгнуть договор о работе центра глава МИД Германии Йоханн Вадефуль объявил 1 сентября. Москва назвала этот шаг разрушительным для двусторонних отношений и в ответ потребовала прекратить работу немецких культурных центров имени Гёте в России.