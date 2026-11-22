Первый Фестиваль российского кино в Риме начал работу в Русском доме. Организаторы сменили площадку после того, как кинотеатр «Барберини» отказался предоставить залы. Трёхдневный смотр продлится до 23 ноября. Его проводит «Роскино» при поддержке Минкультуры России и российского посольства.

На открытии посол России в Италии Алексей Парамонов рассказал, что итальянские власти заранее знали о фестивале и не возражали против его проведения. С компанией, которая управляет кинотеатром, организаторы заключили договоры.

«Однако за несколько дней до открытия нашлись те, кто весьма настойчиво рекомендовал кинотеатру пересмотреть свои планы. Судя по дальнейшему развитию событий, к этим рекомендациям прислушались», — приводит слова дипломата ТАСС.

Парамонов напомнил, что Россия и Италия много лет сотрудничали в кинематографе. Итальянские артисты приезжали на фестивали в СССР, а кинематографисты двух стран создавали совместные картины. По оценке посла, в последние годы итальянские власти практически прекратили это сотрудничество.

«Тем не менее, создавать препятствия на пути культуры так же контрпродуктивно и бессмысленно, как пытаться остановить время или повернуть его вспять», — заявил он.

Посол добавил, что дипмиссия и Русский дом продолжают знакомить зрителей с российской культурой, доступ к которой, по его словам, ограничивает санкционная политика Евросоюза.