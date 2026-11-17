Сотрудники пограничной полиции Германии выразили недовольство решением властей ФРГ закрыть Русский дом в Берлине и отказались изымать дипломатические карточки у работников культурного центра. Об этом рассказал руководитель Россотрудничества Игорь Чайка на конференции «Проблемы защиты прав человека: обмен лучшими практиками омбудсменов» в Москве.

«Сотрудники пограничной полиции отказались собирать у наших сотрудников дипломатические карточки, очень сильно возмущались, когда наши сотрудники проходили пограничный контроль, и очень сильно сожалели о том недалёком решении, которое приняли немецкие власти», — заявил Чайка.

По словам главы Россотрудничества, решение Берлина не получило единодушной поддержки даже среди граждан Германии. Он сообщил, что петиция против закрытия Русского дома собрала более 30 тысяч подписей.

Чайка подчеркнул, что попытки ограничить работу с российскими соотечественниками за рубежом не достигли поставленной цели. Несмотря на прекращение деятельности центра, Россотрудничество намерено поддерживать контакты с русскоязычным населением Германии.

Русский дом работал в Берлине с 1984 года и считался крупнейшим российским культурным центром в Германии. Первого сентября глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль объявил о расторжении соглашения, регулирующего его деятельность. Одновременно немецкие власти потребовали закрыть российское генконсульство в Бонне к 18 сентября.