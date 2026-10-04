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Регион
Опубликовано 4 октября, 12:22

Арендаторы Русского дома в Берлине попали под расследование немецкой прокуратуры

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI).

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI).

Генеральная прокуратура Берлина начала расследование по подозрению в нарушении санкционного режима в связи с деятельностью арендаторов Русского дома. Об этом пишет Süddeutsche Zeitung со ссылкой на ведомство.

«Ведётся предварительное расследование в отношении неустановленных лиц, то есть арендаторов Русского дома в связи с нарушениями закона о внешнеэкономической деятельности», — сообщили газете в прокуратуре.

Следствие проверяет возможное нарушение немецкого закона о внешнеэкономической деятельности, который регулирует в том числе соблюдение санкций.

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Русский дом расположен в центре Берлина на улице Фридрихштрассе. Несмотря на решение немецких властей о закрытии учреждения, часть заведений в здании продолжает работать. В здании действуют кафе, книжный магазин и другие арендаторы. Какие именно эпизоды стали основанием для расследования и предъявлены ли кому-либо обвинения, прокуратура не уточнила.

Ранее в Берлине произошла очередная акция против закрытия Русского дома. Порядка 100 участников протестов выстроились живой цепью вокруг здания и заявили о своём несогласии с решением властей.

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Андрей Бражников
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