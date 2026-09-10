Русский таксист из голливудских фильмов случайно заехал на базу морпехов в США: что ему грозит

Российского таксиста задержали в США после того, как навигатор случайно привёл его к военной базе морской пехоты Camp Pendleton в Калифорнии. Теперь мужчине грозит депортация, сообщает SHOT.

Таксиста из России задержали в США после случайного въезда на военную базу. Фото © SHOT

По данным Telegram-канала, Сергей работал водителем Uber и ехал за клиентом, но пропустил нужный поворот и оказался у ворот военного объекта. Там его остановили военнослужащие, после чего передали сотрудникам миграционной службы.

Россиянина поместили в центр содержания и запустили процедуру депортации. Как утверждает SHOT, Сергей приехал в США по студенческой визе ещё в 2019 году, однако спустя год срок её действия закончился. После этого мужчина подал заявление на предоставление убежища, прошёл биометрию и получил разрешение на работу.

Несмотря на это, суд не разрешил россиянину оставаться на свободе до окончания разбирательства. Помимо работы в такси, Сергей успел сняться в массовках голливудских проектов.

Живущие в США россияне рассказывали каналу, что водители периодически попадают на территорию базы по ошибке из-за маршрутов, которые прокладывают навигаторы.

На той же базе в январе поймали подружек Кристину и Наташу из Самары. Девушки искали ближайший «Макдоналдс», послушались навигатора и вместо картошки с бургерами доехали до стоянки военной техники. Тогда живущие в Штатах россияне рассказали, что попасть на базу по ошибке — проще простого. По их словам, туристы регулярно «сворачивают не туда» из-за проделок навигатора, а негласная территория военной базы находится ближе к дороге, чем пропускной пункт с военными.