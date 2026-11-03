Позеленевший картофель может вызвать отравление, сопровождающееся тошнотой, рвотой, болями в животе и диареей. Особенно опасны клубни, которые сильно изменили цвет, сморщились или покрылись многочисленными ростками. Об этом Life.ru рассказали в пресс-службе Роскачества, объяснив, почему картофель зеленеет даже при хранении дома.

Картофель зеленеет из-за воздействия света — как солнечного, так и искусственного. Под его влиянием в клубнях образуется хлорофилл, который и придает кожуре характерный зелёный оттенок. Сам по себе этот пигмент безвреден, однако процесс позеленения сопровождается увеличением содержания природных токсичных веществ — гликоалкалоидов, прежде всего соланина и чаконина. Специалисты Роскачества

В Роскачестве подчеркнули, что эти вещества помогают растению защищаться от внешних угроз, но в больших количествах опасны для человека. При этом по одному лишь цвету картофеля нельзя точно определить содержание токсинов: оно зависит от сорта, продолжительности освещения и условий хранения.

Если зелёные пятна небольшие и присутствуют только на отдельных участках, специалисты рекомендуют тщательно удалить их с запасом, а также срезать кожуру и глазки. Однако сильно позеленевшие, сморщенные или обильно проросшие клубни необходимо выбрасывать целиком. Отказаться от употребления следует и в том случае, если картофель приобрёл горький вкус.

«Термическая обработка не гарантирует разрушения соланина и других гликоалкалоидов, поэтому варка или жарка не делают сильно позеленевший картофель безопасным», — предупредили в пресс-службе.

Чтобы картофель дольше оставался пригодным в пищу, его следует хранить в сухом, прохладном и тёмном месте. Важно защищать клубни не только от солнечных лучей, но и от искусственного освещения, которое также способствует позеленению.

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