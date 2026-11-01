Батат способен вызвать вздутие, диарею и аллергические реакции, несмотря на богатый состав и репутацию полезного продукта. Особенно осторожными с ним стоит быть людям с чувствительным пищеварением. Об этом специалисты Роскачества предупредили в беседе с RT.

В отличие от обычного картофеля, батат относится к семейству вьюнковых, обладает сладковатым вкусом и более нежной текстурой. Его мякоть бывает белой, жёлтой, оранжевой и даже фиолетовой. При этом продукт содержит клетчатку, калий, магний, марганец и ряд витаминов.

Особенно ценятся оранжевые сорта, богатые бета-каротином, из которого организм получает витамин А. Он необходим в том числе для нормальной работы зрения. Калий участвует в регуляции артериального давления, а пищевые волокна поддерживают работу кишечника.

Однако считать батат универсально безопасным продуктом нельзя. У некоторых людей он способен вызвать аллергическую реакцию, а большое количество клетчатки может обернуться неприятными симптомами со стороны желудочно-кишечного тракта.

«Возможна индивидуальная аллергическая реакция (зуд, отеки, в редких случаях — анафилаксия)», — предупредили в Роскачестве.

Отдельное внимание стоит уделить способу приготовления. Батат не всегда обладает низким гликемическим индексом: при варке этот показатель обычно ниже, чем при запекании. Поэтому людям, контролирующим уровень сахара в крови, не следует считать его безусловно лучшей альтернативой картофелю.

При покупке специалисты советуют выбирать твёрдые клубни с гладкой кожурой, без повреждений, мягких участков и следов гнили. Хранить сырой батат лучше в сухом, прохладном и хорошо проветриваемом месте, защищённом от прямого света. Обычный холодильник для длительного хранения не подходит: низкая температура может ухудшить вкус и текстуру продукта.

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