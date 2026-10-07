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Регион
Опубликовано 7 октября, 12:37

Рвота и диарея: РСТ раскрыл число обращений россиян из турецкого отеля

РСТ: 23 россиянина пожаловались на недомогание в отеле Bosphorus Sorgun в Турции

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / slava296

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / slava296

С начала августа страховщики получили около 23 обращений от россиян, которые жаловались на недомогание во время проживания в одном из турецких отелей. Об этом рассказали РИА «Новости» в Российском союзе туриндустрии.

«По данным страховых компаний, с августа по настоящее время от туристов, находившихся в отеле Bosphorus Sorgun в Турции, зафиксировано 23 обращения с похожими жалобами — рвотой, диареей и симптомами гастроэнтерита», — сообщили в РСТ.

При этом в союзе подчеркнули, что по одним лишь обращениям нельзя понять, из-за чего людям стало плохо и что могло стать источником заражения. Чтобы говорить о вспышке инфекции и её причинах, нужны данные медицинских обследований и санитарно-эпидемиологических проверок.

Туристам в РСТ посоветовали при первых таких симптомах сразу звонить в страховую компанию по телефону из полиса. В этом случае человеку помогут организовать лечение в рамках условий страховки.

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Как ранее сообщал Life.ru, десятки россиян пожаловались на симптомы кишечной инфекции во время отдыха в пятизвёздочном отеле Bosphorus Sorgun в турецком Сиде. У постояльцев началась рвота и диарея.

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Вероника Бакумченко
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