Россия не намерена отказываться от своих целей на Украине и будет добиваться их достижения политическими либо военными методами. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков по итогам заседания внутрифракционной группы «Единой России» в Госдуме.

«Сохраняется ни на чём не основывающееся представление, что Россия даст задний ход, пойдёт на попятную. Не пойдёт. Мы добьёмся своих целей либо политическими, либо военными методами», — подчеркнул дипломат.

По словам Рябкова, российская позиция по украинскому урегулированию последовательна и имеет чёткое обоснование. При этом предложения, с которыми Москва сталкивается в ходе контактов с оппонентами или знакомится через СМИ, свидетельствуют, по его оценке, о сохранении у другой стороны необоснованных ожиданий относительно возможных уступок России.

Заявление прозвучало на фоне продолжающихся дипломатических контактов по украинскому урегулированию. В заседании Госдумы, после которого выступил Рябков, обсуждались отношения Москвы и Вашингтона, итоги выборов в Конгресс США и переговоры в Абу-Даби.

Ранее Life.ru сообщал, что Рябков по итогам трёхсторонних переговоров России, США и Украины в Абу-Даби заявил о наличии основы для дальнейшей дипломатической работы. Встречи проходили 10–11 ноября. Несмотря на сохраняющиеся разногласия, стороны договорились продолжить обсуждение урегулирования.