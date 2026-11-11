Россия, США и Украина по итогам трёхсторонних переговоров в Абу-Даби сформировали основу для продолжения дипломатической работы. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, входящий в состав российской делегации.

«Есть основа для дальнейшей работы», — сказал дипломат журналистам, комментируя результаты консультаций в Объединённых Арабских Эмиратах.