Рябков заявил, что после встреч в Абу-Даби есть основа для дальнейшей работы
Сергей Рябков. Обложка © Life.ru
Россия, США и Украина по итогам трёхсторонних переговоров в Абу-Даби сформировали основу для продолжения дипломатической работы. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, входящий в состав российской делегации.
«Есть основа для дальнейшей работы», — сказал дипломат журналистам, комментируя результаты консультаций в Объединённых Арабских Эмиратах.
Ранее Life.ru сообщал, что Джаред Кушнер назвал первый день переговоров России, США и Украины в Абу-Даби конструктивным. Представитель Вашингтона заявил, что американская сторона намерена продолжать работу над соглашением, которое обеспечит долгосрочную безопасность и станет основой устойчивого мира в Европе.