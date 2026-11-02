Российский боец скрытно подобрался к укреплению противника, вступил в бой и помог выполнить поставленную задачу без потерь среди личного состава. В Минобороны России рассказали о действиях рядового Антона Белобородова, который в ходе наступления уничтожил двух военнослужащих Вооружённых сил Украины (ВСУ). В том же сообщении ведомство раскрыло подробности работы расчёта реактивной системы залпового огня (РСЗО) под командованием сержанта Николая Черниговского.

По информации Минобороны РФ, Белобородов проявил тактическую смекалку и использовал особенности местности, чтобы незаметно приблизиться к вражескому укреплению. Оказавшись на необходимой дистанции, военнослужащий применил ручные гранаты и стрелковое оружие.

Ещё трое украинских военнослужащих попытались отступить в тыл, однако их отход, как сообщили в оборонном ведомстве, пресекли российские операторы FPV-дронов.

В Минобороны подчеркнули, что благодаря решительным и профессиональным действиям рядового поставленная боевая задача была выполнена без потерь среди российских военнослужащих.

Также в ведомстве отметили работу расчёта РСЗО под руководством сержанта Николая Черниговского. Экипаж получил задачу поразить обнаруженные позиции противника. Командир расчёта грамотно оценил особенности рельефа и вывел боевую машину на заранее подготовленную огневую позицию.

Получив целеуказание, военнослужащие произвели залп. По данным Минобороны, в результате удара был уничтожен личный состав ВСУ численностью до взвода.

После выполнения огневой задачи Черниговский оперативно увёл боевую машину на запасную позицию. Благодаря этому экипаж не позволил противнику нанести ответный удар.

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