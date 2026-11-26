Рыжая безбилетница: Лиса устроила себе карусель в аэропорту Таллина
Лиса проникла в аэропорт Таллина и прокатилась на ленте выдачи багажа
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Необычного гостя обнаружили в международном аэропорту Таллина. Молодая лисица пробралась в здание воздушной гавани и забралась на ленту выдачи багажа. Фотографии рыжей путешественницы появились в социальных сетях, сообщает эстонская телерадиокомпания ERR.
Как рассказала руководитель отдела маркетинга и коммуникаций аэропорта Маргот Холтс, животное обнаружили ранним утром 16 ноября. Для поимки незваной гостьи пришлось привлечь сотрудников спасательной службы.
«На этот раз ей всё же не удалось отправиться в авиапутешествие», — пошутила представитель аэропорта.
Лису благополучно поймали и выпустили на волю. В администрации воздушной гавани подчеркнули, что появление диких животных на территории аэропортов может представлять опасность как для воздушных судов, так и для самих зверей.
По мнению зоолога Музея природы Тартуского университета Андрея Милютина, одной из причин появления диких животных в городской среде становится вырубка лесов, лишающая их привычных мест обитания.
К слову, четвероногие путешественники удивляют транспортные службы не только в Эстонии. Недавно Life.ru рассказывал, как рыжий кот по кличке Зевс самостоятельно проехал почти 60 километров на поезде до Лондона. Как выяснилось, усатый любитель приключений прежде самостоятельно добирался даже до аэропорта Станстед.
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