Рыжий кот по кличке Зевс отправился в путешествие по Великобритании, проехав почти 60 километров на поезде. Четвероногого пассажира обнаружили сотрудники лондонского вокзала Ливерпуль-стрит, сообщает Би-би-си.

Четырёхлетний питомец сел на вечерний поезд в городе Брейнтри в графстве Эссекс 10 ноября. По прибытии в столицу сотрудники железнодорожной компании Greater Anglia отвели пушистого туриста в служебное помещение, а затем сопроводили его обратно домой.

Хозяйку Зевса Лили Берроуз очередная выходка любимца ничуть не удивила.

«Боже мой, он опять это сделал», — вспомнила свою первую реакцию британка.

Зевс уже давно освоил железнодорожный транспорт. Когда он жил в Станстед-Маунтфитчете, то самостоятельно добирался на поезде до аэропорта Станстед. Хозяйка снабдила питомца двумя трекерами, однако отучить его от странствий так и не смогла. По её словам, кот очень общительный, любит знакомиться с людьми и совершенно не переносит заточения в четырёх стенах.

Лондон стал самой дальней точкой в географии путешествий Зевса. Впрочем, Берроуз уверена, что при удобном случае её любимец отправится ещё дальше. Женщина поблагодарила железнодорожников за заботу о непоседливом питомце, который по дороге домой купался во внимании пассажиров.

Ранее Life.ru рассказывал о другом хвостатом путешественнике — коте Василии, который больше месяца скрывался от людей после побега из переноски в аэропорту Краснодара. В итоге беглеца нашли сотрудники воздушной гавани, а 6 ноября питомец наконец воссоединился с хозяевами в Батуми. Для перелёта ему даже выделили отдельное кресло в самолёте.