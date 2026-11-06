Кот Василий, который больше месяца провёл вдали от хозяев после побега в аэропорту Краснодара, наконец добрался до Батуми. Для питомца организовали отдельное место в самолёте, а после приземления он воссоединился с семьёй. О счастливом завершении истории сообщила авиакомпания Red Wings.

Пропавший в аэропорту Краснодара кот Вася прилетел к семье в Батуми. Видео © Telegram/ Авиакомпания Red Wings

Необычное путешествие началось ещё 23 сентября. Во время погрузки багажа на рейс Краснодар — Батуми дымчатый кот сумел выбраться из переноски и убежал. Очевидцы заметили, как он направился в сторону железной дороги и посёлка Знаменского.

Сотрудница аэропорта попыталась поймать беглеца, но животное быстро исчезло среди машин. После этого сотрудники воздушной гавани организовали поиски, к которым подключились неравнодушные жители.

Почти пять недель о местонахождении Василия ничего не было известно. Только 27 октября работницы аэропорта услышали знакомое мяуканье и обнаружили пропавшего питомца. Всё это время он находился вдали от семьи, которая уже улетела в Грузию.

После возвращения кота под присмотр сотрудники аэропорта и авиакомпания занялись организацией нового перелёта. На этот раз четвероногому пассажиру выделили отдельное кресло, чтобы он мог с комфортом добраться до места назначения.

По информации Red Wings, полёт прошёл благополучно, Вася чувствовал себя хорошо. Теперь он снова рядом с хозяевами, а история, за которой больше месяца следили пользователи соцсетей, наконец завершилась.

Ранее Life.ru сообщал, что 27 октября кот Вася неожиданно нашёлся в том самом аэропорту Краснодара, откуда сбежал за месяц до этого. Сотрудницы воздушной гавани услышали знакомое мяуканье и обнаружили животное живым. До этого поиски не приносили результатов, хотя к ним подключались работники аэропорта и местные жители. Питомца временно передали под присмотр сестры хозяйки, пока решался вопрос с его отправкой в Грузию.