Месяц скитаний и счастливый финал: Сбежавший перед рейсом кот Вася сам вернулся в аэропорт Краснодара

Кот Василий, который больше месяца назад сбежал из переноски перед вылетом в Батуми, нашёлся в аэропорту Краснодара. Животное обнаружили сотрудницы воздушной гавани, услышав знакомое мяуканье. Теперь питомец наконец сможет отправиться к хозяйке в Грузию.

Пропавшего месяц назад в аэропорту Краснодара кота Василия нашли живым. Видео © Telegram/ Аэропорт Краснодар

История началась 23 сентября, когда Василий должен был впервые полететь на самолёте. Во время подготовки рейса кот сумел выбраться из переноски и бросился прочь. Очевидцы заметили, как он побежал в сторону железной дороги и расположенного неподалёку посёлка Знаменского.

Одна из работниц аэропорта попыталась догнать беглеца, но тот быстро исчез. Сотрудники организовали поиски, а жителей ближайших районов попросили сообщать о похожих животных. Несмотря на все усилия, обнаружить питомца тогда не удалось.

Почти пять недель о местонахождении Василия ничего не было известно. Однако, судя по поступившей информации, кот сумел самостоятельно вернуться туда, откуда началось его неожиданное путешествие. Именно в аэропорту его и заметили 27 октября.

До встречи с хозяйкой животное временно останется под присмотром её сестры. Затем Василию предстоит перелёт в Батуми, который сорвался из-за сентябрьского побега.

Ранее Life.ru сообщал, что к поискам Василия подключились сотрудники аэропорта Краснодара. После исчезновения животного представители воздушной гавани связались с хозяйкой, получили его фотографию и попросили жителей окрестностей помочь с розыском. Тогда допускалось, что кот мог покинуть территорию аэропорта, поэтому поиски не ограничивали местом его побега.