В аэропорту Краснодара ищут сбежавшего перед рейсом в Батуми кота Васю

В аэропорту Краснодара ищут кота Василия, который 23 сентября выбрался из переноски во время подготовки рейса в Батуми и убежал. К поискам подключились сотрудники воздушной гавани, однако не исключено, что питомец успел покинуть территорию аэропорта.

«Вчера вечером во время подготовки рейса в Батуми кот Василий смог выбраться из переноски и убежал. Сейчас его поисками занимаются сотрудники аэропорта. Но кот мог выбраться и на территорию, прилегающую к аэропорту», — сообщили в пресс-службе авиагавани.

В аэропорту попросили жителей близлежащих районов сообщить, если они заметят похожего кота или узнают что-либо о его местонахождении. Представители воздушной гавани также связались с хозяйкой Василия, получили фотографию животного и заявили, что продолжают поиски на всей территории аэропорта.

Похожая история произошла совсем недавно в Крыму. В конце августа на железнодорожном вокзале в Керчи 12-летний кот Силька выбрался из переноски во время поездки из Симферополя в Москву и спрятался под перроном. Хозяин не успел достать питомца до отправления поезда и был вынужден продолжить путь с двумя другими кошками, после чего организовал поиски дистанционно. За возвращение Сильки мужчина пообещал вознаграждение.