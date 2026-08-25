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25 августа, 14:06

Хозяин уехал, а кот остался: В Керчи ищут Сильку, сбежавшего на вокзале

Пассажир потерял 12-летнего кота на вокзале в Керчи и уехал в Москву

Силька сбежал от хозяина во время поездки из Симферополя в Москву. Фото © «ВКонтакте»

Силька сбежал от хозяина во время поездки из Симферополя в Москву. Фото © «ВКонтакте»

На железнодорожном вокзале в Керчи ищут 12-летнего кота по кличке Силька, который сбежал от хозяина во время поездки из Симферополя в Москву. Питомец испугался, выбрался из переноски и оказался на путях, рассказал его владелец во «ВКонтакте».

Мужчина путешествовал сразу с тремя кошками. По его словам, Силька — пугливый шотландский кот, поэтому, оказавшись вне переноски, быстро попытался спрятаться.

Хозяин заметил побег и бросился за питомцем. Однако Силька успел юркнуть под перрон, откуда достать его до отправления состава не удалось.

В итоге мужчина продолжил поездку в Москву с двумя оставшимися питомцами. Теперь он пытается организовать поиски дистанционно и просит жителей Керчи помочь найти кота.

За возвращение Сильки хозяин обещает вознаграждение. По его словам, оставшиеся две кошки также скучают по своему пропавшему приятелю.

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Ранее Life.ru рассказывал о котёнке, которого обнаружили запертым в камере хранения Ленинградского вокзала. Сотрудники услышали писк, выпустили малыша, накормили и напоили его, после чего животное обрело новых хозяев.

Больше историй о людях, животных и событиях, которые волнуют россиян, — в разделе «Общество» на Life.ru.

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Марина Фещенко
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