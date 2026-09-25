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Опубликовано 25 сентября, 03:12

Сбежавший в аэропорту Краснодара кот Вася впервые летел на самолёте

Обложка © Telegram / Аэропорт Краснодар

Обложка © Telegram / Аэропорт Краснодар

Сбежавший в аэропорту Краснодара кот Вася впервые должен был отправиться в путешествие на самолёте. До этого хозяева брали питомцев с собой только в длительные поездки на машине, рассказала РИА «Новости» сестра хозяйки Луиза.

По её словам, семья могла уезжать на море на две-три недели и всегда брала котов с собой. Во время таких поездок животные находились под присмотром, а вот перелёт должен был стать для них первым.

Уже после того, как супруги поднялись на борт, к ним подошли представители аэропорта и сообщили о побеге одного из котов. Пассажиры, последними заходившие в самолёт, успели заметить, как животное направилось в сторону взлетной полосы.

По словам Луизы, одна из сотрудниц аэропорта попыталась догнать кота, однако найти его не удалось.

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Побег произошёл 23 сентября во время подготовки рейса Краснодар — Батуми. Хозяйка и её муж сдали двух котов в багажное отделение, поскольку вес питомцев вместе с переносками не позволял взять их в салон самолёта по правилам авиакомпании.

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Артём Гапоненко
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