Сбежавший в аэропорту Краснодара кот Вася впервые летел на самолёте

Сбежавший в аэропорту Краснодара кот Вася впервые должен был отправиться в путешествие на самолёте. До этого хозяева брали питомцев с собой только в длительные поездки на машине, рассказала РИА «Новости» сестра хозяйки Луиза.

По её словам, семья могла уезжать на море на две-три недели и всегда брала котов с собой. Во время таких поездок животные находились под присмотром, а вот перелёт должен был стать для них первым.

Уже после того, как супруги поднялись на борт, к ним подошли представители аэропорта и сообщили о побеге одного из котов. Пассажиры, последними заходившие в самолёт, успели заметить, как животное направилось в сторону взлетной полосы.

По словам Луизы, одна из сотрудниц аэропорта попыталась догнать кота, однако найти его не удалось.

Побег произошёл 23 сентября во время подготовки рейса Краснодар — Батуми. Хозяйка и её муж сдали двух котов в багажное отделение, поскольку вес питомцев вместе с переносками не позволял взять их в салон самолёта по правилам авиакомпании.