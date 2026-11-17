Железнодорожное сообщение на участке Черёмуха — Виледь в Архангельской области возобновили спустя неделю после обрушения моста через реку Виледь. Специалисты РЖД восстановили путь на месте разрушенного пролёта и успешно проверили его перед открытием движения. Об этом сообщили в пресс-службе Северной железной дороги.

Для восстановления сообщения железнодорожники возвели насыпь на месте обрушившегося пролёта и уложили на неё рельсы. Прежде чем приступить к этим работам, пришлось организовать временные подъезды для тяжёлой техники и убрать сошедшие с путей грузовые вагоны.

В ликвидации последствий аварии участвовали около 200 сотрудников РЖД, три восстановительных поезда и 27 единиц техники. После завершения основных работ специалисты испытали восстановленный участок с помощью специального оборудования.

Восстановительные работы заняли семь дней. С 17 ноября движение по участку вновь открыто, однако вместо разрушенного мостового пролёта пока используется сооружённая железнодорожниками насыпь.

Ранее Life.ru сообщал о начале подъёма вагонов после обрушения моста в Архангельской области. Уже 11 ноября на месте аварии работали порядка 200 специалистов, три восстановительных поезда и десятки единиц техники. Для координации круглосуточных работ создали оперативный штаб под руководством главы РЖД Олега Белозёрова.