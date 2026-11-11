Около 200 железнодорожников и три восстановительных поезда задействованы в ликвидации последствий обрушения моста через реку Виледь в Архангельской области. Специалисты уже приступили к подъёму сошедших с рельсов вагонов, сообщили в пресс-службе РЖД.

Работы ведутся на перегоне Черёмуха — Виледь. Помимо сотрудников и спецпоездов, на месте используют 27 единиц техники. Сейчас железнодорожники сооружают временные подъездные пути, чтобы обеспечить доступ к повреждённому участку и продолжить восстановление инфраструктуры.

В РЖД уточнили, что специалисты будут работать круглосуточно. Для координации ликвидации последствий аварии создан оперативный штаб под руководством генерального директора компании Олега Белозёрова. Сроки возобновления движения пока не названы.