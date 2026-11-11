В Архангельской области начали поднимать вагоны после обрушения моста
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Около 200 железнодорожников и три восстановительных поезда задействованы в ликвидации последствий обрушения моста через реку Виледь в Архангельской области. Специалисты уже приступили к подъёму сошедших с рельсов вагонов, сообщили в пресс-службе РЖД.
Работы ведутся на перегоне Черёмуха — Виледь. Помимо сотрудников и спецпоездов, на месте используют 27 единиц техники. Сейчас железнодорожники сооружают временные подъездные пути, чтобы обеспечить доступ к повреждённому участку и продолжить восстановление инфраструктуры.
В РЖД уточнили, что специалисты будут работать круглосуточно. Для координации ликвидации последствий аварии создан оперативный штаб под руководством генерального директора компании Олега Белозёрова. Сроки возобновления движения пока не названы.
Напомним, накануне в Архангельской области ввели режим чрезвычайной ситуации регионального характера из-за обрушения железнодорожного моста. Ограничения затронули восемь муниципальных образований. Губернатор Александр Цыбульский объяснил решение необходимостью оперативно ликвидировать последствия аварии и сохраняющейся угрозой дальнейшего разрушения конструкции.