С 1 февраля 2027 года в России изменятся размеры ежемесячных пенсионных доплат для бывших членов лётных экипажей гражданской авиации и отдельных работников угольной промышленности. Перерасчёт проведёт Социальный фонд России, причём обращаться за ним самостоятельно не потребуется. Об этом РИА «Новости» рассказала доцент кафедры предпринимательского, трудового и корпоративного права Президентской академии Мария Кутарова.

«С 1 февраля 2027 года Социальный фонд России проведёт плановый перерасчёт доплат к пенсиям членов лётных экипажей воздушных судов гражданской авиации и отдельных категорий работников угольной промышленности», — сообщила эксперт.

На дополнительные выплаты могут рассчитывать бывшие сотрудники угольных предприятий, проработавшие не менее 25 лет полный рабочий день на добыче угля и сланца, строительстве шахт или в горноспасательных подразделениях. Для представителей ведущих профессий требования мягче: проходчикам, забойщикам на отбойных молотках, горнорабочим очистного забоя и машинистам горных выемочных машин достаточно 20 лет специального стажа.

Доплаты также положены бывшим членам лётных экипажей гражданской авиации при соблюдении установленных требований к выслуге лет. Как правило, необходимый стаж составляет не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин. Для тех, кто оставил лётную работу по состоянию здоровья, законодательство предусматривает отдельные условия.

Пересмотр сумм проводится четыре раза в год — 1 февраля, 1 мая, 1 августа и 1 ноября. При расчёте учитываются среднемесячный заработок пенсионера, продолжительность специального стажа и объём дополнительных взносов, перечисленных работодателями в Социальный фонд за предыдущий квартал.

При февральском перерасчёте будут использоваться данные о поступлениях за октябрь — декабрь 2026 года. При этом корректировка не обязательно означает прибавку: если объём взносов снизился, размер доплаты тоже может уменьшиться. Сама страховая пенсия от такого пересмотра не сокращается.

Кутарова подчеркнула, что профессиональные доплаты являются самостоятельным видом дополнительного социального обеспечения и финансируются за счёт специальных взносов предприятий. Перерасчёт уже назначенных выплат проводится автоматически, без подачи заявления пенсионером.