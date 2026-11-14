В октябре 2026 года средняя пенсия превысила 30 тыс. рублей в 12 регионах России. Самые высокие показатели зафиксировали на Чукотке, в Ненецком автономном округе и Магаданской области. Об этом свидетельствуют данные Социального фонда, изученные ТАСС.

Лидером по размеру пенсионного обеспечения стал Чукотский автономный округ, где средняя выплата составила 42,2 тыс. рублей. В Ненецком автономном округе пенсионеры в среднем получали 39 тыс. рублей, а в Магаданской области — 37,8 тыс. рублей.

В Камчатском крае показатель достиг 37,7 тыс. рублей, в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре — 37,2 тыс., в Ямало-Ненецком автономном округе — 36,6 тыс. рублей. В Мурманской области средняя пенсия составила 34,4 тыс. рублей, на Сахалине — 33,9 тыс., в Якутии — 33,8 тыс. рублей. За отметкой в 30 тыс. рублей также оказались Республика Коми (32,4 тыс.), Архангельская область (31,8 тыс.) и Карелия (31,1 тыс. рублей).

При этом средний размер пенсии по стране в октябре составил 25 481 рубль. Следовательно, во всех регионах с выплатами выше 30 тыс. рублей показатель превышал общероссийский уровень как минимум на 5,6 тыс. рублей.

Ранее Life.ru писал, что фиксированная часть страховой пенсии в России впервые превысит 10 тысяч рублей. После индексации в феврале 2027 года её размер должен составить около 10,2 тысячи рублей. Повышение затронет не только основной размер пенсионных начислений, но и надбавки, которые рассчитываются исходя из фиксированной выплаты. В первую очередь изменения коснутся граждан старше 80 лет и людей с инвалидностью I группы.