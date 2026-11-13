С 1 февраля 2027 года в России увеличат надбавку к пенсии по уходу за пожилыми людьми старше 80 лет и гражданами с инвалидностью I группы. Выплата вырастет на 6,8% и составит около 1,5 тысячи рублей в месяц. Об этом сообщили в Социальном фонде России.

Сейчас размер такой надбавки к страховой пенсии составляет 1413,86 рубля. После индексации сумма увеличится примерно на 96 рублей. Повышение проведут одновременно с февральским пересмотром страховых пенсий.

При этом деньги перечисляются непосредственно пенсионеру, а не человеку, который за ним ухаживает. Для назначения выплаты не требуется подтверждать наличие помощника или подавать отдельное заявление. Соцфонд устанавливает её автоматически на основании сведений о возрасте или инвалидности. Для отдельных категорий, в частности инвалидов с детства I группы, действуют другие правила.

Изменения предусмотрены проектом бюджета СФР на 2027 год. Помимо февральской индексации, на 1 апреля запланировано ещё одно повышение страховых пенсий — на 3,3%. Пенсии по государственному обеспечению, включая социальные, будут индексировать отдельно.

Ранее Life.ru рассказывал, кому из россиян пересчитают пенсии в ноябре и декабре. В частности, гражданам, отметившим 80-летие в октябре, уже в ноябре увеличили фиксированную часть страховой пенсии с 9584,69 до 19 169,38 рубля. Аналогичное повышение предусмотрено при установлении I группы инвалидности. Однако получить двойную прибавку сразу по двум основаниям нельзя.

Кроме того, Life.ru писал об изменении порядка оформления ухода за пожилыми людьми и инвалидами с 2027 года. Теперь гражданам, которые хотят учитывать периоды такой деятельности при расчёте собственной будущей пенсии, придётся подавать заявление до начала ухода и ежегодно подтверждать его продолжение. За каждый полный год по-прежнему будут начислять один год страхового стажа и 1,8 пенсионного коэффициента при соблюдении установленных условий.