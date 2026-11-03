Мошенники нашли новый способ обмана российских пенсионеров, воспользовавшись изменением графика выплат перед Днём народного единства. Аферисты представляются сотрудниками Социального фонда или банков и убеждают пожилых людей, что досрочное перечисление пенсии необходимо подтвердить. О новой схеме РИА Новости рассказали в пресс-службе платформы «Мошеловка» Народного фронта.

Во время телефонного разговора злоумышленники сообщают, что из-за праздничного выходного 4 ноября дата поступления денег изменилась. Затем предупреждают: если пенсионер не выполнит необходимые действия, выплата якобы задержится.

Для «подтверждения» перевода мошенники требуют продиктовать код из СМС или выполнить определённые операции в банковском приложении. Таким образом они пытаются получить доступ к личным кабинетам и деньгам граждан.

Особую убедительность этой схеме придаёт то, что часть пенсий действительно перечисляют раньше обычного. Из-за Дня народного единства россияне, которым деньги обычно поступают на банковский счёт 4 ноября, получат их 3-го числа.

При этом в «Мошеловке» подчеркнули, что изменение графика происходит автоматически. Никаких заявлений, телефонных подтверждений или дополнительных действий от пенсионеров не требуется.

По данным Социального фонда, досрочные выплаты затронут более шести миллионов человек. Перенос распространяется на все виды пенсий, включая страховые, социальные, накопительные, выплаты по старости и инвалидности.

Специалисты призывают не сообщать неизвестным коды из СМС и не выполнять операции в банковских приложениях по указанию звонящих. Если собеседник представляется сотрудником банка или Соцфонда и требует подтвердить зачисление пенсии, разговор следует прекратить. Информацию о выплатах лучше проверять самостоятельно через официальные каналы.