С 1 октября планы полётов дронов без подключения к «ЭРА-ГЛОНАСС» будут отклонять
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
С 1 октября 2026 года подключение гражданского беспилотника к системе «ЭРА-ГЛОНАСС» станет обязательным условием при подаче плана полёта в Госкорпорацию по организации воздушного движения. Если у владельца БПЛА не будет активного личного кабинета в системе, заявку отклонят, сообщили в Минтрансе России.
Новое правило вводится после семимесячного адаптационного периода. С 1 марта беспилотники массой более 250 граммов должны оснащаться средствами удалённой идентификации, которые передают в «ЭРА-ГЛОНАСС» сведения об аппарате, его владельце, местоположении, высоте и маршруте полёта.
Сейчас к системе подключены 1027 пользователей, в том числе 752 юрлица и 278 физических лиц. Всего в «ЭРА-ГЛОНАСС» внесено 1205 беспилотников, которые используются в сельском и лесном хозяйстве, для мониторинга инфраструктуры, аэрологистики и аэрофотосъёмки.
Ранее Life.ru сообщал, что российские дроны планируют активнее использовать для фиксации нарушений на полях и земельных участках. В рамках этой системы беспилотники уже должны быть подключены к «ЭРА-ГЛОНАСС», которая позволяет отслеживать их местоположение, высоту и маршрут. Подготовка такого механизма стала частью более широкого перехода от экспериментального применения гражданских БПЛА к их массовому использованию в государственном контроле и экономике.
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