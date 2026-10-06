С 1 января вырастут размеры социальных выплат и изменятся сроки их индексации. Сколько составит прибавка
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В 2027 году вступят в силу изменения, которые касаются порядка индексации социальных выплат, а также размера пособий, пенсий и материнского капитала. Что нового ждёт получателей?
С 1 января изменится начисление социальных выплат. Обложка © Life.ru
Сколько составит накопительная пенсия в 2027 году и кто её получит
В 2027 году среднегодовой размер накопительной пенсии составит 1 846,34 рубля. Такая цифра фигурирует в пояснительной записке к проекту бюджета Фонда пенсионного и социального страхования РФ на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов.
Накопительная пенсия — это выплата из средств пенсионных накоплений, которую делают ежемесячно и бессрочно. Размер её зависит от величины ожидаемого периода выплаты и суммы пенсионных накоплений.
— Право на назначение накопительной пенсии возникает при соблюдении нескольких условий. Женщины достигают 55 лет, мужчины — 60; есть страховой стаж не менее 15 лет и индивидуальный пенсионный коэффициент не менее 30, а также накопления, позволяющие выплачивать накопительную пенсию в размере, превышающем 10% от прожиточного минимума пенсионера в целом по стране, — рассказали в Социальном фонде России.
Ожидаемый период выплаты накопительной пенсии с 1 января 2026 года равен 270 месяцам. Чтобы рассчитать размер выплат, нужно сумму средств пенсионных накоплений разделить на 270. С 1 августа 2026 года накопительные пенсии были проиндексированы на 17,3%. Это было сделано на основе полученной доходности от инвестирования средств.
Какие выплаты повысят пенсионерам в 2027 году и на сколько
Отличительная особенность 2027 года — переход на двухразовое повышение страховых пенсий. Ранее их индексировали один раз в год — 1 января. В 2027 году первая индексация пенсий пройдёт 1 февраля и составит, по предварительной информации, 6,8%. Вторую прибавку сделают с 1 апреля. Пенсии повысят на 3,3%.
Какие выплаты в 2027 году повысят для семей с детьми
Вырастут и многие социальные выплаты для семей с детьми. Так, материнский капитал на первого ребёнка достигнет 778,5 тыс. рублей. Максимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребёнком для работающих станет более 95,5 тыс. рублей.
Максимальный размер пособия по беременности и родам превысит 1,1 млн рублей, а единовременное пособие при рождении ребёнка достигнет 30,4 тыс. рублей.
В Социальном фонде отметили, что семьи стали на 18% чаще направлять материнский капитал на образование детей. Это данные за первое полугодие 2026 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
— Из средств материнского капитала можно оплатить обучение детей в образовательных учреждениях любого уровня — от детского сада до вуза. Можно использовать средства на услуги частных агентств, преподавателей и нянь, которые работают как индивидуальные предприниматели. Но есть обязательное условие — наличие лицензии на образовательную деятельность, — пояснили в СФР.
Материнский капитал даёт возможность распорядиться деньгами на дошкольные программы обучения сразу после рождения ребёнка. По программам основного и дополнительного образования распорядиться можно после достижения ребёнком трёхлетнего возраста. Использовать сертификат можно на любого из детей в семье или на всех одновременно. При этом ребёнок должен быть не старше 25 лет на дату начала обучения.