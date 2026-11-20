Голливудская актриса Дженнифер Лоуренс призналась, что из пяти знаменитых коллег меньше всего ей понравилось целоваться с Крисом Праттом. Неожиданный рейтинг звезда составила в эфире шоу Watch What Happens Live, отвечая на провокационный вопрос ведущего Энди Коэна.

Во время игры Plead the Fifth актрисе предложили расставить по местам партнёров по экранным поцелуям. В список вошли Лиам Хемсворт, Брэдли Купер, Джош Хатчерсон, Тимоти Шаламе и Крис Пратт. Лоуренс поначалу отшутилась, заметив, что все они были великолепны, но от выбора уклоняться не стала.

Первое место досталось Джошу Хатчерсону, с которым она снималась в «Голодных играх». Актёр находился рядом с Лоуренс в студии и лично услышал приятную оценку. Следом расположился ещё один участник знаменитой франшизы — Лиам Хемсворт, исполнивший роль Гейла.

Третью строчку занял Брэдли Купер, с которым Лоуренс работала сразу в нескольких картинах, включая «Мой парень — псих». На четвёртом месте оказался Тимоти Шаламе, её партнёр по сатирической комедии «Не смотрите наверх». А замкнул пятёрку Крис Пратт, сыгравший вместе с актрисой в фантастической мелодраме «Пассажиры» 2016 года.

Любопытно, что съёмки интимных сцен с Праттом и прежде вызывали у Лоуренс непростые чувства. Ещё в 2015 году актриса рассказывала The Hollywood Reporter, что впервые столкнулась с подобным опытом именно на площадке «Пассажиров». Она сильно нервничала, а дополнительное чувство неловкости возникало из-за того, что её экранный партнёр тогда был женат.

По словам Лоуренс, после съёмок она даже позвонила матери, чтобы убедиться, что не сделала ничего предосудительного. При этом актриса подчёркивала, что коллеги вели себя профессионально и никто не совершил ничего неправильного. Нынешний рейтинг она составила в игровой атмосфере, не объясняя, почему Пратт оказался последним.

Ранее Life.ru рассказывал, как Дженнифер Лоуренс и другие звёзды появились на премьере фильма «Голодные игры: Рассвет жатвы». Для красной дорожки актриса выбрала наряд Dior из коллекции Pre-Fall 2026, созданной Джонатаном Андерсоном. На мероприятии она вновь встретилась с Джошем Хатчерсоном и другими коллегами по оригинальной франшизе.