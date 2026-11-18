16 ноября в Нью-Йорке состоялась мировая премьера фильма «Голодные игры: Рассвет жатвы». Звёзды франшизы превратили красную дорожку в настоящий показ высокой моды, где одни появились в нарядах из архивных коллекций, другие заказали платья специально для события, а некоторые даже спрятали в своих образах отсылки к героям фильма. Life.ru разобрал восемь самых интересных выходов и выяснил, какие модные дома отвечали за наряды знаменитостей.

Дженнифер Лоуренс на премьере «Голодных игр» 2026 в Dior

Дженнифер Лоуренс на премьере «Голодных игр»: актриса выбрала Dior из коллекции 2026 года. Фото © ТАСС / Image Press Agency/Sipa USA

Дженнифер Лоуренс, сыгравшая Китнисс Эвердин в оригинальных «Голодных играх», появилась на премьере в наряде французского модного дома Dior. Актриса выбрала платье-пальто из предварительной осенней коллекции Pre-Fall 2026, созданной Джонатаном Андерсоном, который возглавил креативное направление бренда в 2025 году. В отличие от многих гостей, предпочитавших фантазийные костюмы, Лоуренс сделала ставку на элегантность с необычными деталями.

Наряд был выполнен из чёрного шёлка и напоминал длинный халат с поясом на талии. Его украшали массивный белый воротник из овчины, цветочная вышивка, проходящая вдоль одной стороны, высокий разрез спереди и шлейф. К платью актриса подобрала чёрные атласные мюли Sofia от Gianvito Rossi и винтажные серьги Fred Leighton с ониксом и бриллиантами, изготовленные ещё в 1920-х годах.

Эль Фаннинг в переделанном Givenchy с пудреницами 1930-х годов

Премьера «Голодных игр: Рассвет жатвы»: как Givenchy переделал платье с пудреницами для Эль Фаннинг? Фото © ТАСС / Image Press Agency/Sipa USA

Пожалуй, самый необычный наряд вечера получился у Эль Фаннинг, которая играет молодую Эффи Тринкет. Актриса появилась в платье Givenchy, созданном под руководством Сары Бёртон. За основу дизайнер взяла модель из коллекции осень-зима 2025 года, однако для премьеры её значительно переработали.

Оригинальное платье представляло собой мини с жёсткой каркасной юбкой. В новой версии короткий низ заменили длинной многослойной юбкой из тюля, которая превратила наряд в пышное вечернее платье. Корсет телесного оттенка с вырезом в форме сердца украсили настоящими винтажными косметическими принадлежностями: пудреницами, зеркальцами, пуховками и румянами.

Платье Эль Фаннинг до переделки для премьеры «Голодных игр»: как выглядел оригинал Givenchy 2025 года? Фото © Youtube / mary's room

Но на этом работа с архивами не закончилась. Стилист Саманта Макмиллен и шляпник Стивен Джонс подготовили для Фаннинг головной убор с пудреницей и пуховкой, вдохновлённый кутюрной коллекцией Givenchy 1996 года, когда домом руководил Джон Гальяно. Тогда похожий аксессуар демонстрировала модель Эмбер Валлетта. Завершили образ золотые украшения Cartier 1930–1940-х годов. Получилась своеобразная модная машина времени, соединившая сразу несколько десятилетий и идеально передавшая любовь Эффи Тринкет к экстравагантности.

Маккенна Грейс в платье Pamella Roland с отсылкой к платью Сойки-пересмешницы

Маккенна Грейс на премьере «Голодных игр»: зачем актриса появилась в платье с огромными крыльями? Фото © ТАСС / Image Press Agency/Sipa USA, © Кадр из фильма «Голодные игры: И вспыхнет пламя» режиссёры Фрэнсис Лоуренс, сценаристы

Саймон Бофой, Сьюзен Коллинз, Майкл Арндт

Маккенна Грейс, исполнившая роли сестёр-близнецов Мэйсили и Меррили Доннер, выбрала наряд американского бренда Pamella Roland. Голубое платье, расшитое сверкающими камнями, было создано специально для актрисы, поэтому речь идёт не об адаптации старой подиумной модели, а об индивидуальном заказе. Главной деталью стали огромные крылья из перьев, которые превращали Грейс в подобие фантастической птицы.

У этой детали оказалось вполне конкретное значение. Актриса решила отдать дань уважения знаменитому платью Китнисс Эвердин из фильма «Голодные игры: И вспыхнет пламя», в котором героиня во время публичного выступления превращалась в Сойку-пересмешницу. Отсылка связана и с персонажем самой Грейс, поскольку именно Мэйсили Доннер первоначально принадлежала брошь с изображением этой птицы, которая позднее оказалась у Китнисс.

Рэйчел Зеглер в изумрудном Zuhair Murad Haute Couture

Премьера фильма «Голодные игры: Рассвет жатвы»: образы с премьеры нового фильма. Фото © ТАСС / Image Press Agency/Sipa USA

Рэйчел Зеглер, сыгравшая Люси Грей Бэрд в предыдущем приквеле «Голодных игр», появилась на премьере в изумрудном платье ливанского дизайнера Зухаира Мурада. Наряд принадлежит к коллекции Zuhair Murad Haute Couture осень-зима 2026 года, представленной в рамках парижской Недели высокой моды. Мурад известен вечерними платьями со сложной отделкой, выразительными силуэтами и вниманием к декоративным деталям, поэтому его работы часто выбирают для крупных кинопремьер и церемоний награждения.

Зеглер остановилась на насыщенном зелёном цвете, который заметно выделялся на фоне фиолетовой дорожки. В отличие от Фаннинг и Грейс, актриса не стала буквально воспроизводить костюм своей героини. Её образ скорее продолжал сказочную и театральную атмосферу вечера, сохраняя при этом классическую эстетику высокой моды.

Гленн Клоуз в авангардном платье Matières Fécales

Гленн Клоуз на премьере новых «Голодных игр»: чем удивило её чёрное платье Matières Fécales? Фото © ТАСС / Image Press Agency/Sipa USA

Гленн Клоуз, исполнившая роль Друзиллы Сикл в новом фильме, решила отказаться от привычного голливудского гламура и выбрала наряд Matières Fécales. Этот авангардный бренд известен провокационной эстетикой, экспериментами с формой и стремлением нарушать привычные представления о красоте. Его название переводится с французского как «фекальные массы», что само по себе подчёркивает желание создателей эпатировать публику.

Для премьеры актриса выбрала полупрозрачное чёрное платье с длинным тюлевым шлейфом. Лёгкая ткань контрастировала с мрачной цветовой гаммой, а необычная конструкция превращала наряд в полноценный театральный костюм. В контексте «Голодных игр», где жители Капитолия соревнуются в экстравагантности, подобное решение выглядело очень даже уместно, согласитесь?

Элизабет Бэнкс в Christian Siriano из коллекции весна 2027 года

Премьера «Голодных игр: Рассвет жатвы»: как Элизабет Бэнкс обыграла стиль Эффи Тринкет в Christian Siriano? Фото © ТАСС / Image Press Agency/Sipa USA

Элизабет Бэнкс, сыгравшая Эффи Тринкет в оригинальных фильмах, вернулась на премьеру франшизы в образе, который вполне могла бы одобрить её героиня. Актриса выбрала ансамбль американского дизайнера Кристиана Сириано из коллекции весна 2027 года, состоявшего из укороченного чёрного бархатного жакета с подчёркнутыми плечами и корсетной шнуровкой спереди, а также пышной юбки цвета слоновой кости с цветочной вышивкой. Контраст строгого верха и романтичного низа создавал необычный силуэт, напоминающий наряды жителей Капитолия. Дополнительную театральность образу придавал головной убор с тонкими деталями, похожими на перья, которые частично закрывали лицо актрисы.

Для Бэнкс эта премьера стала первым появлением на красной дорожке франшизы со времён выхода «Голодных игр: Сойка-пересмешница. Часть 2» в 2015 году. Тогда актриса регулярно выбирала роскошные платья Elie Saab, а спустя одиннадцать лет решила подчеркнуть эксцентричность Эффи уже с помощью Christian Siriano.

Уитни Пик в Robert Wun Couture с белым голубем на плече

Уитни Пик на премьере «Голодных игр»: что означает белый голубь на платье актрисы?Фото © ТАСС / Image Press Agency/Sipa USA

Уитни Пик, сыгравшая Ленор Дав Бэрд, появилась на премьере в тёмно-синем кутюрном платье Robert Wun. Бренд основал дизайнер Роберт Вун, известный скульптурными силуэтами и необычными декоративными элементами, которые нередко буквально превращают вечернюю одежду в произведение искусства.

Главной деталью платья стал белый голубь, расположившийся на плече Пик. Слово dove в английском языке означает «голубь» или «голубка», поэтому птица стала буквальным воплощением имени Ленор Дав. Кроме того, героиня принадлежит к музыкальному сообществу Кови, представители которого играют важную роль в истории Панема. Благодаря этому образ выглядел не просто эффектно, а рассказывал о персонаже ещё до начала фильма.

Джош Хатчерсон в чёрном костюме Balenciaga

Джош Хатчерсон на премьере «Голодных игр: Рассвет жатвы»: какой костюм Balenciaga выбрал актёр? Фото © ТАСС / Image Press Agency/Sipa USA

Джош Хатчерсон, известный зрителям по роли Пита Мелларка, тоже приехал на премьеру «Голодных игр», где встретился с Дженнифер Лоуренс и другими коллегами по оригинальной франшизе. Для выхода актёр выбрал чёрный костюм Balenciaga, который заметно отличался от сложных и экстравагантных нарядов его коллег.

Вместо ярких цветов, декоративных элементов и необычных аксессуаров Хатчерсон сделал ставку на лаконичность. Такой подход позволил создать сдержанный вечерний образ, не отвлекавший внимание от самого события. На фоне платьев с крыльями, птицами и винтажными пудреницами классический чёрный костюм выглядел очень минималистично.

Какой образ с премьеры «Голодных игр» понравился вам больше всего? Делитесь мнением в комментариях! Пока поклонники франшизы ждут выхода фильма «Голодные игры: Рассвет жатвы», предлагаем переключиться на другого героя большого кино. Недавно стало известно, что Кристен Стюарт хотят сделать врагом Джеймса Бонда в исполнении Роберта Паттинсона. А Life.ru уже примерил на актёра шесть культовых образов агента 007 и показал, как он мог бы выглядеть в костюмах своих предшественников.