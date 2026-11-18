Бизнесмен Курбан Омаров заметно изменился внешне и заставил поклонников заподозрить его в пластической операции. Бывший муж Ксении Бородиной опубликовал видео с нынешней супругой Валерией, однако внимание подписчиков привлекла не сама пара, а неожиданно помолодевший предприниматель.

Курбана Омарова заподозрили в пластической операции после нового видео. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ zimamoscow

В комментариях пользователи принялись гадать, что именно изменил в себе 46-летний Омаров. Одни предположили, что бизнесмен обращался к пластическим хирургам, причём некоторые даже заподозрили его в поездке за преображением в Южную Корею.

«Походу Курбан сделал пластику в Корее», «Стрижка стрижкой, где морщины?», «Курбан как будто парень молодой», — написали поклонники.

Особенно внимательные подписчики заметили, что у Омарова практически исчезли привычные возрастные изменения на лице, а черты стали выглядеть иначе. Некоторые даже задались вопросом, не менял ли предприниматель форму носа. Впрочем, нашлись и те, кто не увидел поводов подозревать хирургическое вмешательство.

По мнению части аудитории, секрет преображения может заключаться в новой причёске. Бизнесмен сменил стрижку и стал выглядеть значительно моложе. Сам Омаров предположения о возможной пластике пока публично не комментировал.

Ранее Life.ru рассказывал о скандале вокруг супруги бизнесмена Валерии Омаровой. В августе женщину обвинили в оказании косметологических услуг без необходимого образования и лицензии. После конфликта с блогерами Курбан обратился к главе Следственного комитета Александру Бастрыкину, заявив, что его жену незаконно удерживали и избили. Позднее семья вновь оказалась в центре внимания из-за госпитализации 18-летнего сына Омарова. Молодой человек попал в реанимацию после резкого ухудшения самочувствия. В октябре стало известно, что ему провели операцию на сердце. По словам близких, вмешательство прошло успешно.